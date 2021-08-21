В США изучают новые данные о более высоком риске воспаления сердца от вакцин Moderna

В США изучают сообщения о том, что вакцина Moderna может иметь более высокий риск развития миокардита, чем сообщалось ранее. Согласно канадским данным, препарат в 2,5 раза чаще вызывал воспаление сердца, чем Pfizer.

Американские органы здравоохранения изучают сообщения о том, что вакцина против COVID-19 от компании Moderna может быть связана с более высоким риском развития миокардита, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Чиновники изучают канадские данные, согласно которым вакцина чаще вызывает воспаление у молодых людей младше 30 лет. Власти также тщательно изучают данные из Соединенных Штатов, чтобы попытаться определить, существуют ли доказательства повышенного риска от вакцины для населения США.

Один из источников издания рассказал, что, согласно канадским данным, заболеваемость миокардитом у тех, кто принимает вакцину Moderna, может быть в 2,5 раза выше, чем у вакцины от Pfizer/BioNTech. «Мы еще не пришли к какому-либо выводу по этому поводу, — говорит другой источник. — Эти данные не неопровержимы».

Побочный эффект в виде миокардита встречается крайне редко. Даже если он встречается более часто у людей, получающих вакцину Moderna, он все еще будет крайне маловероятным, пишет The Washington Post. Американские чиновники проявляют осторожность с резкими заявлениями, чтобы не вызвать тревогу среди населения, поскольку они пытаются убедить все большее количество американцев пройти вакцинацию на фоне роста заболеваемости штаммом «Дельта» коронавируса.

Ранее одно из исследований показало, что риск заражения вариантом «Дельта» коронавируса у прошедших полный курс прививок вакциной Moderna может быть намного ниже, чем у получивших Pfizer. Данные собирались в США, в разных штатах Moderna оказывалась на 42% – 60% эффективнее, чем препарат Pfizer.

В июне «ФВ» сообщал, что FDA добавило предупреждение о риске воспаления сердца в информационные бюллетени вакцин Moderna и Pfizer. В бюллетени включили предупреждения о риске развития миокардита и перикардита в течение нескольких дней после второй дозы этих мРНК-препаратов.

Николай Соколов

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