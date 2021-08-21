«Промомед» и правительство Кыргызской Республики договорились о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве в фармацевтической сфере между Министерством инвестиций Кыргызской Республики и российской группой компаний «Промомед» подписан 19 августа в рамках III Кыргызско-Российского бизнес-форума. Предметом меморандума стало сотрудничество по направлениям развития фармбезопасности Кыргызской Республики и обеспечения граждан Кыргызстана противовирусными средствами для борьбы с пандемией.

Подписание меморандума стало результатом встречи в мае нынешнего года президентов Российской Федерации Владимира Путина и Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

В торжественном подписании приняли участие министр инвестиций Кыргызской Республики Алмамамбет Шыкмаматов и генеральный директор ООО «Промомед ДМ» Максим Смагин.

Стороны договорились объединить усилия для обеспечения поставки на территорию Кыргызской Республики лекарственных средств, произведенных на основе современных инновационных технологических решений с соблюдением Евразийских стандартов GMP.

Меморандум также закрепляет намерение российской стороны передать технологии фармацевтического производства вновь созданному совместному предприятию и оказать ему поддержку в научно-исследовательской и производственной сферах.

Кроме того, благодаря достигнутой договоренности, один из крупнейших российских университетов – Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева откроет возможность студентам из Кыргызстана получить высшее образование на кафедре «Химии и технологии физиологически активных веществ», созданной при поддержке ГК «Промомед». Кафедра взаимодействует с фармацевтическим заводом «Биохимик» (входит в ГК «Промомед»), студенты проходят стажировку на предприятии, имеют возможность практиковаться в лабораториях и цехах.

Опираясь на подписанный документ, стороны определят компанию, которая будет сертифицирована российской стороной как эксклюзивный дилер лекарственного препарата «Фавипиравир» в Кыргызстане с возможностью потенциального расширения территории.

В рамках меморандума будут осуществляться поставки препаратов, разработанных и произведенных ГК «Промомед» на своей биотехнологической площадке «Биохимик» в Саранске. Об этом 28 мая стороны договорились в Москве.

«Пандемия стала вызовом для национального здравоохранения всех стран, Кыргызская Республика не стала исключением, — заявил Алмамамбет Шыкмаматов. — Мы очень внимательно изучали потенциал международных разработчиков лекарственных средств, прежде чем сделать выбор. Российская компания «Промомед» — не только лидер в создании препаратов для борьбы с инфекциями, но и обладатель одной из самых инновационных и мощных фармацевтических производственных баз. Приветствую наших новых партнеров и уверен в успехе сотрудничества на благо народа Кыргызстана».

«Одна из ценностей нашей компании, значимость, говорит о том, что мы фокусируем свои усилия на решении действительно критических задач медицины, — прокомментировал Максим Смагин. — Новая коронавирусная инфекция, охватившая мир, пример такого вызова. Я горжусь тем, что наши лекарственные средства помогают спасать жизни соотечественников, а благодаря подписанному сегодня меморандуму помогут народу Кыргызской Республики в борьбе с пандемией».

Материал партнера: «Промомед»

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