Illumina покупает компанию Grail наперекор решению США и ЕС

Компания Illumina сообщила о том, что закрыла сделку по приобретению стартапа Grail, разрабатывающего платформу для онкоскрининга. Против сделки выступала Федеральная торговая комиссия США, также ее начала расследовать Еврокомиссия.

Американская компания Illumia заявила о том, что завершила сделку по приобретению онкологического стартапа Grail. Об этом пишет издание STAT News. Сумма сделки составила 8 млрд долл. Против нее выступала Федеральная торговая комиссия США (FTC), а Еврокомиссия начала расследование.

FTC полагает, что соглашение приведет к снижению конкуренции на рынке онкологического скрининга в США, а это повлечет за собой отсутствие инноваций и повысит стоимость услуг в этой области. Сделка также может сильно повлиять на рынок, поскольку конкуренты Grail используют ее технические ресурсы для онкоскрининга.

Вскоре против соглашения выступила и Еврокомиссия, которая начала свое расследование. В Illumina заявили, что европейский орган не обладает юрисдикцией в отношении этого договора, поскольку компания в Европе не ведет коммерческой деятельности.

Закрытие сделки означает, что нынешние акционеры Grail, частные и венчурные инвесторы, получат выплаты, но Grail продолжит работать как отдельная компания. Если регулирующие органы все-таки заблокируют сделку, компании могут быть легко разделены.

Генеральный директор Illumina Фрэнсис де Суза утверждает, что сделка не является антиконкурентной даже несмотря на то, что компания продает технологии конкурентам Grail. Он заявил, что когда компания вышла на рынок неинвазивной пренатальной диагностики, которая используется для выявления генетических аномалий у развивающегося плода, «цены упали, страховые выплаты увеличились, количество поставщиков услуг увеличилось, а все больше будущих родителей получают доступ к тестированию».

Illumina создала Grail в 2016 году и владеет почти 15% акций стартапа, за это время Grail стала многомиллиардным предприятием. Клинические исследования показали, что диагностический инструмент компании Galleri может идентифицировать 50 различных типов рака разной чувствительности, включая опухоли, для которых еще не разработаны другие скрининговые тесты.

Николай Соколов

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