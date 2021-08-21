Разработчики вакцины «КовиВак» подали заявление на одобрение в Южной Корее

В Южной Корее сообщили о том, что разработчики российской вакцины «КовиВак» подали заявку на одобрение препарата в стране. При этом правительство пока не планирует закупок вакцины.

Южная Корея заявила, что разработчики российской вакцины «КовиВак» подали заявку на предварительное одобрение препарата в стране. Слова министра Южной Кореи по лекарственной безопасности приводит Reuters. При этом в министерстве отмечают, что страна пока не планирует закупать эту вакцину.

В июне российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о том, что запросы зарубежных стран на поставки «ЭпиВакКороны» и «КовиВак» можно будет выполнить после наращивания объемов производства в стране. Он отметил, что экспорт «КовиВака» возможен к концу года, когда индустриальный партнер компания «Нанолек» обеспечит наращивание объемов производства препарата.

Вакцину «КовиВак» разработал Центр им. Чумакова, в гражданский оборот она поступила в начале лета. Препарат пользуется повышенным спросом что приводит к постоянному дефициту. При этом данных об эффективности и результатах клинических исследований разработчики не публиковали.

Николай Соколов

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