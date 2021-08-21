На Украине установят запрет на рекламу лекарств до 2024 года

На Украине планируется до 2024 года установить запрет на размещение в СМИ любых сведений рекламного характера о лекарствах, медизделиях и способах лечения. Кроме того, будет введен «реальный контроль» за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарств, чтобы минимизировать вред от самолечения.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа подписал Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) «О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощи». Документ размещен на сайте офиса президента

СНБО поручил Кабинету министров ввести до 1 января 2024 года мораторий на распространение любой информации рекламного характера о лекарствах, медпродукции, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на телевидении, радио и в печатных СМИ.

Кроме того, Кабмину поручается обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарств, избегать полипрагмазии «путем назначения рецептурных лекарственных средств исключительно на основании соответствующих медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи».

В Кабмине проведут встречу со СМИ перед введением моратория на рекламу лекарств, написал в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, перед запретом будет введен переходный период.

«Как экс-сотрудник медиа я прекрасно понимаю, что эта реклама ㅡ 30% доходов телевизионщиков и других СМИ, ㅡ написал Ткаченко. ㅡ Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране».

Индустриальный телевизионный комитет (профессиональное объединение телеканалов Украины) выступило против моратория. В опубликованном обращении к властям говорится, что полного запрета рекламы лекарственных средств не существует ни в одной из развитых стран мира. «Действующее законодательство Украины и международные соглашения предусматривают лишь запрет рекламы лекарственных средств, которые употребляются и распространяются только по рецепту, а также ряд достаточно строгих требований и ограничений относительно содержания рекламы лекарственных средств (включая предупреждением о недопустимости самолечения), что является стандартом максимально достаточного ограничения рекламы лекарственных средств в Европе и других развитых странах», — говорится в обращении.

Телевизионщики предупредили, что мораторий приведет к перераспределению маркетинговых бюджетов фармацевтических компаний на продвижения продукции, в частности, через больницы, аптеки и т.д.

Елена Сидорова

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