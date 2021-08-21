«Протон» и «Органика» вышли на II фазу клинических исследований антитромботического препарата

АО «Органика» (Новокузнецк) и ООО «Протон» (группа компаний ИФАР, Томск) в июле получили разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение II фазы клинических исследований инновационного антитромботического препарата. Совместная разработка нацелена на решение проблемы тромбозов в кардиологической практике.

Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ в рамках государственной программы «Фарма 2020» и инновационного центра «Сколково».

«В настоящее время идет создание первого в классе антитромботического препарата, — рассказали в компании «Органика». — Тот факт, что он влияет на новую молекулярную мишень – растворимую гуанилатциклазу, открывает новые перспективы профилактики и лечения тромбозов. Исследования уже начинаются в медицинских центрах Томска, Кемерово, Новосибирска, а далее, на заключительной III фазе, будут проведены и в других городах страны».

Работы II фазы должны быть завершены до конца 2022 года. Параллельно ведутся доклинические исследования, раскрывающие новые направления применения этого лекарства. Одно из них – лечение и реабилитация пациентов при COVID-19, поскольку вирус провоцирует тромбозы сосудов легких и других жизненно-важных органов, что может приводить к инвалидизации и летальным исходам.

Как сообщили томские ученые, разрабатываемый препарат потенциально способен ограничивать развитие эндотелиальной дисфункции – первичного этапа в патогенезе не только тромботического поражения, но и нарушения работы большинства систем поддержания гомеостаза организма. Ведется подготовка к клиническим исследованиям препарата по этому показанию в том числе и у пациентов с COVID-19.

Помимо доклинических и клинических исследований готовится промышленное производство нового лекарства на химико-фармацевтическом предприятии АО «Органика» в Новокузнецке. «Это тот уникальный случай, когда на отечественном предприятии будет осуществляться не только конечный этап наработки лекарственной формы инновационного препарата, запатентованного отечественными разработчиками, в том числе и за рубежом, но и производиться синтез фармацевтической субстанции из доступного сырья, подчеркнули в компании. — Вывод препарата на рынок намечен на 2025 год».

Материал партнера: «Органика»

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