J&J объявила о назначении нового генерального директора

Фармацевтический производитель Johnson & Johnson (J&J) объявил о том, что Хоакин Дуато станет новым генеральным директором компании с 3 января, сменив на посту Алекса Горского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте J&J.

Дуато также будет назначен членом совета директоров компании после его перехода на должность руководителя. Ранее он занимал должность заместителя председателя исполнительного комитета компании.

Горский, который пребывал на посту генерального директора J&J в течение девяти лет, теперь будет исполнять обязанности председателя совета директоров. Причиной ухода он назвал состояние здоровья одного из членов семьи.

За время нахождения Горского на посту главы J&J с 2012 года компания столкнулась с чередой судебных исков, связанных с детской присыпкой, изготовленной на основе талька и других канцерогенных продуктов, что вызвало рак яичников у ряда потребителей.

Помимо этого производитель был втянут в судебное разбирательство, касающийся опиоидного кризиса в стране. В прошлом месяце было достигнуто соглашение с тремя крупнейшими дистрибьюторами препаратов в США и J&J о выплате ими на 26 млрд долл. компенсаций. Компании были обвинены в провоцировании опиоидного кризиса, унесшего более полумиллиона жизней в течение двух десятилетий.

Кроме того, во время руководства Горского вакцина J&J от COVID-19, получившая одобрение от регулятора в конце февраля этого года, вызвала опасения из-за возникновения редких побочных эффектов. В апреле Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США добавило в этикетку вакцины предупреждение о возможном побочном эффекте в виде свертывания крови. В июле на этикетке была сделана еще одна предупреждающая пометка, в которой говорится, что прививка связана с аутоиммунным заболеванием, известным как синдром Гийена — Барре. Ситуация ухудшилась с проблемой, возникшей на заводе в Балтиморе, что вызвало задержку производства.

В своем последнем квартале Johnson & Johnson сообщила о росте продаж на 27% до 23,3 млрд долл. В течение последних девяти лет инвестиции в НИОКР компании выросли на 60%, достигнув отметки в 12 млрд долл. в 2020 году. Основным направлением инвестиций стала разработка и исследование противоопухолевых препаратов. За это время продажи в области онкологии выросли с двух до более чем 12 млрд долл.

Также Горский за время своего пребывания в должности осуществил некоторые приобретения. Самым крупным в истории компании стала покупка биотехнологического производителя Actelion за 30 млрд долл. в 2017 году.

Фото: janssen.com

Владимир Заболотских

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