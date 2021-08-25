Фармрегулятор Филиппин разрешил применение «Спутник Лайт»

РФПИ заявил об одобрении на Филиппинах однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в рамках процедуры разрешения на экстренное использование. Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в этой стране в марте 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» против коронавируса одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Республики Филиппины в рамках процедуры разрешения на экстренное использование. Об этом сообщается на сайте фонда.

В РФПИ считают, что иммунизация с помощью однокомпонентной вакцины поможет Филиппинам значительно снизить уровень инфицирования в стране и в короткие сроки создать коллективный иммунитет.

В марте 2021 года двухдозовая вакцина «Спутник V» была одобрена на Филиппинах в соответствии с процедурой разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в мае 2021 года. По данным РФПИ, эффективность препарата составляет 79,4%.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 21 августа сообщил, что получено разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет.

Фото: РФПИ

Елена Сидорова

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