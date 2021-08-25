BIOCAD сообщила детали разработки вакцины против COVID-19

Глава BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал, как идет разработка своей вакцины против коронавируса. Компания создаст вакцину на собственной генотерапевтической платформе, носителем будет специально сконструированная вирусоподобная частица, которая будет меньше, чем носитель «Спутника V». Прототип препарата уже испытали на мышах и обезьянах, он показал появление устойчивого иммунного ответа.

Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов в интервью РБК Петербург рассказал о механизме действия будущей вакцины, которую планирует выпускать биотехнологическая компания, а также о сроках ее клинических испытаний. В официальных документах вакцина BIOCAD называется BCD-250, как и «Спутник V», она будет рекомбинантной, но на собственной генотерапевтической платформе.

«Мы взяли фрагмент гена, кодирующего spike-белок — тот самый, что формирует <…> коронавирусные «шипы», и соединили его с носителем, сделанным на основе аденоассоциированного вируса. Эта частица-носитель должна доставлять ДНК, кодирующую кусочки «шипа», в клетку, чтобы наш организм самостоятельно выработал антигены, а следующим шагом — иммунный ответ на них», — заявил Морозов.

По его словам, в «Спутнике V» в качестве носителя используется обычный аденовирус, а в вакцине BIOCAD — специально сконструированная вирусоподобная частица. Она будет намного меньше, чем носитель «Спутника V».

«Мы создавали генотерапевтическую платформу последние четыре года для выпуска лекарств. Команда, которая этим занимается, инициативно выступила с тем, чтобы попробовать на созданной платформе сделать вакцину. За месяц они сделали прототип, ввели его мышам и увидели, что у животных появляется устойчивый иммунный ответ, который сохраняется длительное время. Сейчас уже есть и результаты испытаний на обезьянах — животные, получившие новую вакцину, демонстрировали устойчивый иммунный ответ спустя четыре месяца», — сообщил глава BIOCAD.

Морозов подчеркнул, что компании потребуется от полутора до трех лет на проведение клинических испытаний вакцины. «Если придет другой штамм коронавируса, то мы на базе нашей платформы получим вакцину от другого штамма. Или против другого вируса. Например, есть герпес и герпесоподобные вирусы, которые преследуют человечество. Возможно, получится эффективно применить генотерапевтическую платформу для лечения герпеса», — добавил он.

Минздрав России в конце июля одобрил проведение BIOCAD клинического исследования своей вакцины против коронавируса на основе AAV5-RBD-S. Испытания препарата проходят в медицинском исследовательском центре лекарственной терапии «Юнинова» и центре клинических исследований X7 Clinical Research, оба медучреждения находятся в Санкт-Петербурге.

Григорий Дубов

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