Спутник Лайт станет бустером для привитых пациентов старше 60 лет

Минздрав РФ внес изменения в инструкцию к однократной вакцине против COVID-19 Спутник Лайт, убрав максимальное возрастное ограничение в 60 лет. Теперь препарат рекомендован всем, а пожилым – в качестве бустера, кроме тех, кто пока не вакцинировался и не переболел COVID-19. Минздрав РФ внес изменения в инструкцию к однократной вакцине против COVID-19 Спутник Лайт, убрав максимальное возрастное ограничение в 60 лет. Теперь препарат рекомендован всем, а пожилым – в качестве бустера, кроме тех, кто пока не вакцинировался и не переболел COVID-19.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины Спутник Лайт у лиц старше 60 лет. Для повторной вакцинации она преимущественно используется – тех, кто ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, Спутник Лайт может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом, и для тех, кто ранее переболел», – пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от COVID-19 в настоящее время составляет 85%.

Спутник Лайт представляет собой первый компонент двухдозной вакцины от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Спутник V. Вакцина зарегистрирована в мае 2021 года. Препарат создавался для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидемиологического процесса, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее эффективность – 79,4%.

Исследования Спутника Лайт на пожилых людях проводились в Аргентине. Анализ данных более 186 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет продемонстрировал эффективность вакцины от 78,6% до 83,7% на 21–40-й день после укола.

Спутник V, зарегистрированный в августе 2020 года, разрешен к применению у пожилых людей в декабре 2020 года. Всего в России, по данным Минздрава, к 20 августа прививка сделана 43 млн человек.