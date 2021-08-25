«Рош Диабетес Кеа Рус» представила новый глюкометр Акку-Чек Инстант

Компания «Рош Диабетес Кеа Рус», импортер и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в России, с июля 2021 года начала поставки новой платформы – Акку-Чек Инстант. Самоконтроль уровня глюкозы в крови благодаря ей становится комфортнее – платформа позволяет упростить процесс измерения уровня глюкозы в крови и интерпретацию результата.

В состав платформы входит набор с глюкометром Акку-Чек Инстант1 в полной комплектации (глюкометр Акку-Чек Инстант; тест-полоски Акку-Чек Инстант, 10 штук; устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс; ланцеты Акку-Чек Софткликс, 10 штук; чехол; инструкции по эксплуатации; гарантийный талон), тест-полоски Акку-Чек Инстант2 в количестве 50 штук, которые будут продаваться и отдельно, а также контрольный раствор глюкозы Акку-Чек Инстант3.

Акку-Чек Инстант – это комфортный в эксплуатации и обслуживании глюкометр, который не требует кодирования и настройки перед применением. Поскольку в комплект набора входит все необходимое для проведения измерений, пользователь может приступить к нему сразу после приобретения. Определение уровня глюкозы в крови с помощью Акку-Чек Инстант занимает менее 4 секунд и требует маленькой (всего 0,6 мкл) капли крови.

Благодаря зоне забора крови, расположенной по всей ширине тест-полоски, пользователи Акку-Чек Инстант получили возможность подносить каплю крови со всех трех сторон «желтой зоны». При этом тест-полоска сама втянет нужный объем крови за счет технологии капиллярного забора. Также на тест-полоске располагается стрелка, направляющая, указывающая, каким образом ее вставлять в глюкометр. Аналогичная направляющая расположена и в слоте для тест-полосок, что позволяет сделать процесс использования тест-полосок максимально простым и удобным для пользователя.

Акку-Чек Инстант – это не только усовершенствованная процедура забора крови, но и более простой процесс интерпретации результата. Новый глюкометр показывает числовое значение уровня глюкозы в крови, а также определяет, в каком диапазоне он находится – в целевом или за границами допустимых значений, и сразу сообщает пользователю о результате. Акку-Чек Инстант на 100% соответствует международному (ISO 15197:2013)4 и российскому (ГОСТ Р ИСО 15197-2015)5 стандарту точности систем диагностики in vitro, поэтому пользователь может быть уверен в достоверности получаемых данных.

Опционально глюкометр может рассчитать средние значения за 7, 30 и 90 дней, что помогает отслеживать динамику уровня глюкозы. И еще одно важное преимущество: благодаря большому дисплею с подсветкой и крупными цифрами результат измерений на экране легко прочитать даже пользователям со слабым зрением или при плохом освещении.

Компания «Рош» была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний, делая значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. «Рош» является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Официальный сайт.



ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» – импортер продукции Акку-Чек и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в России. Бренд Акку-Чек предоставляет полный спектр средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом: глюкометры, тест-полоски, устройства для прокалывания кожи, ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, инсулиновые помпы и инфузионные наборы. Официальный сайт.

Номер материала BGM-PWD-1792 Version 1.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

1Рег. уд. № РЗН 2021/13212

2Рег. уд. № РЗН 2021/13228

3Рег. уд. № РЗН 2021/13204

4Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015 Nancy Breitenbeck, RN nd Amy Brown, MA / Оценка точности системы мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля с тремя партиями тест-полосок в соответствии с ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015 Нэнси Брайтенбек и Эми Браун.

5ГОСТ Р ИСО 15197-2015 Тест-системы для диагностики in vitro. Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета.

Фото: «Рош Диабетес Кеа Рус»

vademec