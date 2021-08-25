Члены AIPM потратили 14,3 млрд рублей на выплаты врачам и медорганизациям

Фармкомпании – члены Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в 2020 году направили 14,3 млрд рублей на выплаты российским врачам и медорганизациям, а также на финансирование исследований и разработок. Это на 11% меньше аналогичного показателя в 2019 году. Фармкомпании – члены Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в 2020 году направили 14,3 млрд рублей на выплаты российским врачам и медорганизациям, а также на финансирование исследований и разработок. Это на 11% меньше аналогичного показателя в 2019 году.

Эта сумма приходится на 41 фармкомпанию, их отчеты изучило издание «Фармацевтический вестник». Выплаты врачам за год сократились на 36% и в общей сложности составили в 2020 году 2,5 млрд рублей.

Медорганизации получили от фармкомпаний 5 млрд рублей – на 7% меньше средств, чем в 2019-м. Расходы на исследования сократились на 1% год к году – до 6,8 млрд рублей. В общей структуре выплат, таким образом, почти половина – 48% – пошла на исследования.

Суммарные выплаты в размере более 1 млн рублей получили заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии РМАНПО Игорь Тюрин (1,7 млн рублей), главный врач волгоградского ГАУЗ «МЦ «Косметологическая лечебница» Максим Выскуб (1 млн рублей) и главный врач Ritz Medical Кетеван Джанашия (1 млн рублей).

Средний размер выплат врачей, данные о которых доступны в отчетах, составляет 47 тысяч рублей – это значительно меньше, чем в 2019 году (72 тысячи рублей).

Наибольшую сумму на российских врачей и организации здравоохранения в 2020 году потратила Pfizer – 1,3 млрд рублей, далее следует Sanofi – 1,03 млрд рублей.