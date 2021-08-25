Alphabet закроет подразделение здравоохранения Google Health

Google (управляется холдингом Alphabet Inc) намерен закрыть подразделение Google Health, которое было создано в 2018 году для объединения разработок корпорации в сфере здравоохранения. Глава Google Health Дэвид Файнберг с 1 сентября 2021 года перейдет на работу в медицинскую IT-компанию Cerner, а проекты и команды подразделения будут распределены по другим отделам Google. Google (управляется холдингом Alphabet Inc) намерен закрыть подразделение Google Health, которое было создано в 2018 году для объединения разработок корпорации в сфере здравоохранения. Глава Google Health Дэвид Файнберг с 1 сентября 2021 года перейдет на работу в медицинскую IT-компанию Cerner, а проекты и команды подразделения будут распределены по другим отделам Google.

О реорганизации стало известно из служебной записки технологического гиганта, с содержанием которой ознакомился Insider. Как сообщает издание со ссылкой на главу исследовательского подразделения Google Джеффа Дина, Google Health больше не будет функционировать как обособленная организация.

Команда разработчиков, создающая искусственный интеллект для обработки записей электронных медицинских карт, перейдет в подчинение Джеффу Дину. Группа ИИ в области медицинской визуализации будет подчиняться Йосси Матиасу, вице-президенту по поиску и искусственному интеллекту.

В июне 2021 года 130 сотрудников Google Health были переведены в организации Fitbit и Search, после чего в подразделении осталось работать около 570 человек.

Google Heath как отдельное подразделение было создано в 2018 году, ее возглавил гендиректор Geisinger Health Дэвид Файнберг. В том же году Google презентовал нейронную сеть, которая предсказывает вероятность смерти пациента, анализируя массив медицинских показателей. В середине сентября 2019 года Google Health представил алгоритм, который, как утверждают разработчики, способен с точностью до 93% диагностировать 26 кожных заболеваний, включая акне, псориаз и меланому.