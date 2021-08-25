Правительство выделит 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода

Правительство РФ направит 650 млн рублей из федерального бюджета на приобретение кислородных концентраторов для обеспечения дыхательной терапией пациентов с COVID-19. Предполагается, что средства будут выделены на закупку медизделий для больниц в 20 регионах, где зафиксированы проблемы с обеспечением кислородом больных коронавирусной инфекцией. Правительство РФ направит 650 млн рублей из федерального бюджета на приобретение кислородных концентраторов для обеспечения дыхательной терапией пациентов с COVID-19. Предполагается, что средства будут выделены на закупку медизделий для больниц в 20 регионах, где зафиксированы проблемы с обеспечением кислородом больных коронавирусной инфекцией.

Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами. «В условиях распространения инфекции выросла потребность медицинских организаций в кислороде. Без него невозможно оказывать помощь тем, кто в тяжелой форме переносит заболевание, – пояснил он. – Правительство направило свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Там ситуация с ними наиболее сложная».

Помимо этого, премьер-министр поручил региональным властям заранее планировать потребность в кислороде и «особенно внимательно» контролировать состояние систем по подаче медицинских газов.

Ситуация с нехваткой медицинского кислорода обострилась из-за подъема заболеваемости COVID-19. В конце июня 2021 года Михаил Мишустин поручил принять меры по недопущению дефицита кислорода в больницах. В начале июля Минпромторг РФ попросил российские металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы производители медицинского газа могли увеличить мощности.

По данным ведомства, по состоянию на 16 июля 2021 года четыре основных производителя кислорода в стране – «Криогенмаш», «Эр Ликид», «Линде» и «Эйр Продактс Газ» – перевели на выпуск медицинского кислорода более 90% мощностей, еще 100 тонн ежесуточно поставляют металлургические, нефтехимические и судостроительные предприятия, 30 тонн кислорода в сутки поставят Минобороны. Тогда же Россия начала импорт медицинского кислорода в Казахстане и Финляндии в объемах от 100 до 240 тонн в месяц.

Параллельно Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (входит в ГК «Ростех») сообщил о разработке собственного концентратора кислорода для операционных и отделений интенсивной терапии «СКО-16» под брендом Oxypolus. Один прибор рассчитан на подачу кислорода от восьми до десяти пациентам, мощность производства оценивается в 200 устройств в год.