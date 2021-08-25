Препарат AstraZeneca показал эффективность в профилактике COVID-19

Результаты клинических исследований III фазы показали, что комбинация антител tixagevimab и cilgavimab от AsrtaZeneca способна на 77% защитить человека от симптоматического проявления COVID-19. Компания ранее испытывала этот препарат для постконтактной профилактики этого заболевания и потерпела неудачу. Результаты клинических исследований III фазы показали, что комбинация антител tixagevimab и cilgavimab от AsrtaZeneca способна на 77% защитить человека от симптоматического проявления COVID-19. Компания ранее испытывала этот препарат для постконтактной профилактики этого заболевания и потерпела неудачу.

В ходе исследования Provent было достигнуто статистически значимое снижение частоты симптоматического проявления COVID-19 по препарату AZD7442 от AsrtaZeneca. Риск развития COVID-19 снижен на 77% по сравнению с плацебо.

В испытаниях приняли участие 5,2 тысячи человек в 87 центрах США, Великобритании, Испании, Франции и Бельгии. Более 75% из них имели сопутствующие заболевания, в том числе те, что вызывают снижение иммунного ответа на вакцинацию.

В группе получивших AZD7442 не было случаев тяжелого течения COVID-19, в группе плацебо их оказалось три, в том числе два – со смертельным исходом. Дальнейшие данные по исследованию ожидаются к концу 2021 года. Разработка поддерживается правительством США.

AstraZeneca начала I фазу КИ препарата в августе 2020 года по нескольким направлениям. В июне 2021 года компания признала, что препарат не достиг основной конечной точки исследования безопасности и эффективности при постконтактной профилактике COVID-19 на 1,1 тысячи участников. Риск развития COVID-19 оказался снижен на 33% по сравнению с плацебо.

В России в качестве медикаментозной профилактики COVID-19 людям из групп риска или после контакта с зараженными COVID-19 Минздрав рекомендует применять интраназальные формы интерферона альфа и умифеновир (известен как Арбидол от «Отисифарма»).