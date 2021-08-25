ГК «Сантэнс» в очередной раз подтвердила соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015

Для этого была привлечена международная организация SGS — один из мировых лидеров в области сертификации, испытаний и инспекционных услуг.

Полученный уже в третий раз сертификат подтверждает соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и то, что ГК «Сантэнс» способна стабильно предоставлять услуги, удовлетворяющие контрактным требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям по хранению и складской обработке фармацевтической продукции на своих складских комплексах: Лешково-2, Лешково-3 и Лешково-4, расположенных в Истринском районе Московской области.

«Принимая во внимание наблюдения и рекомендации аудиторов SGS, наша компания стремится к постоянному совершенствованию и улучшению системы менеджмента качества, – подчеркнула директор по качеству ГК «Сантэнс» Жанна Титова. – Каждый аудит – это новый тест и свежий взгляд на применение новых возможностей для повышения удовлетворенности потребителей нашими услугами».

В отчете по аудиту отмечено: «В «Сантэнс Логистик Груп» мы видим риск-ориентированное мышление, которое пронизывает все современные стандарты ISO на системы менеджмента, в реальном действии. Компания действительно направляет свои усилия на управление рисками и возможностями, связанными с окружающей ее средой и корпоративными целями. И эта стратегия дает свои плоды: есть зримые результаты, подтвержденные многочисленными наградами за деловые достижения компании в своей отрасли и по своему роду деятельности».

«Также в резюмирующем отчете по аудиту SGS подчеркивается, что компания не стоит на месте, а активно развивает свои сервисы и предложения для участников лекарственного обеспечения в России, – рассказал директор ГК «Сантэнс» по коммуникациям с государственными органами и связям с общественностью Герман Иноземцев. – В частности, мы сделали новый шаг в развитии качественных сервисов, постоянно предоставляемых нашим клиентам и партнерам. ГК «Сантэнс» начала внедрять комплексный подход к обслуживанию клиентов в рамках 4PL, что включает в себя и интеграцию сервиса Check, Track&Trace (СТТ), обеспечивающего полное и корректное сопровождение отчетности СМДЛП. А это в свою очередь значительно снижает риски наших клиентов по задержкам в логистике, связанным с обменом данными в системе мониторирования движения лекарственных средств, подлежащих обязательной маркировке в РФ».

Информация от компании:

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: «Сантэнс»

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