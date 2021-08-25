Гинцбург заявил о разработке вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса

Центр им. Гамалеи работает над созданием вакцины, которая будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одном препарате. Клинические исследования вакцины могут начаться в начале 2022 года. Кроме того, завершены доклинические исследования назальной вакцины.

Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

«Не исключено, что в начале следующего года она [вакцина] перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — сказал он.

После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, считает ученый. «Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно», — сказал Гинцбург.

Гинцбург также заявил, что ученые Центра им. Гамалеи сделали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V», но пока такой необходимости нет.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [менять вакцину], то мы к этому готовы. Хотя сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — сказал он.

Кроме того, по словам Гинцбурга, Центр им. Гамалеи завершил доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готов перейти к ее клиническим испытаниям. Это второй компонент «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Ранее Гинцбург говорил, что регуляторы не одобрили проведение клинических исследований назальной вакцины «Спутник V» по сокращенной программе. Для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн руб.

Разработчики рассчитывают, что проведение этих клинических исследований профинансирует правительство Москвы.

В марте Гинцбург рассказывал, что центр занимается созданием модификаций «Спутника V», в том числе начал клинические испытания назальной формы вакцины, предназначенной для детей до 3–4 лет.

Фото: РФПИ

Елена Сидорова

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