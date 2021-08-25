«Здравсити» запустил акцию в поддержку спортивных школ для инвалидов

В рамках партнерства с Паралимпийским комитетом России маркетплейс товаров для здоровья «Здравсити» запустил акцию в поддержку детей-спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Акция действует для пользователей, которые переходят на сайт «Здравсити» или в мобильное приложение со специального сообщения об акции на сайте Паралимпийского комитета России или его страниц в соцсетях. При оформлении заказов они получают персональный промокод на скидку 5% на весь ассортимент, но не более 200 руб. на единовременный заказ. 1% с каждого оплаченного заказа будет перечислен в спортивные школы для детей-инвалидов на закупку инвентаря.

Акция действует до 30 сентября.

«8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020, — напомнил коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. — К этим играм было приковано самое пристальное внимание миллионов людей из разных стран, которые искренне болели за спортсменов — своих соотечественников. Однако впереди еще одно значимое спортивное событие — XVI Паралимпийские игры-2020, которые по традиции станут воплощением силы духа, целеустремленности, самоотверженной любви к спорту вопреки различным ограничениям. В рамках партнерства с Паралимпийским комитетом России маркетплейс «Здравсити» — проект федерального фармацевтического дистрибьютора ЦВ «Протек» — решил поддержать самых юных спортсменов с ограниченными физическими возможностями — учеников спортивных школ. Уверен, впереди их ждут самые смелые победы».

XVI Паралимпийские игры-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. В составе российской сборной в 19 дисциплинах будут представлены 242 спортсмена.

Информация от компании:

«Здравсити» (www.zdravcity.ru) — онлайн-сервис ЦВ «Протек» для заказа и доставки лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья. Аудитория ресурса — более 9 млн человек в месяц.

«Здравсити» охватывает 80 регионов России, объединив более 17 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 года. Партнеры проекта — компании экосистемы Сбера, Яндекс и Mail.Ru Group.

В ассортименте «Здравсити» свыше 38 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики.

«Здравсити» — единственный федеральный сервис заказа лекарственных средств и товаров для здоровья и красоты, предлагающий все способы получения товара: доставка заказа до аптеки, онлайн-бронирование товаров, имеющихся в наличии в аптеке, курьерская доставка, в том числе экспресс-доставка.

Материал партнера: ГК «Прот

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