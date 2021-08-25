Правительство Узбекистана заявило о регистрации «Спутника V» местного производства

Власти Узбекистана зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» местного производства. Производиться она будет в городе Алмалык на предприятии Jurabek Laboratories На первоначальном этапе планируется производить до 2 млн доз вакцины в месяц.

Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories, пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства страны, обнародованное 21 августа.

«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», — говорится в документе, размещенном в базе национального законодательства. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.

В постановлении отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.

Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев заявлял агентству, что предприятие прошло в России контроль качества препарата и на этой неделе планировалось начать массовый выпуск вакцины в городе Алмалык Ташкентской области. На первоначальном этапе планируется производить до 2 млн доз «Спутника V» в месяц.

О том, что производство вакцины «Спутник V» будет локализовано в Узбекистане, заявил в конце мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

24 мая президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров также обсуждали возможность развернуть производство на одной из площадок вакцины «Спутник V», сообщала пресс-служба Кремля.

О сертификации российской вакцины в Узбекистане Российский фонд прямых инвестиций заявил 17 февраля.

Елена Сидорова

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