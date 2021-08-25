AstraZeneca представила результаты испытания препарата на основе моноклональных антител

Препарат на основе моноклональных антител AZD7442, разработанный AstraZeneca, продемонстрировал способность снижать число симптоматических случаев COVID-19 на 77%. Компания заявила о намерении вскоре подать заявку регулятору на одобрение лекарства и уже подписала контракт о поставках 700 тыс. доз в США.

Британско-шведский фармацевтический производитель AstraZeneca подаст регулятору заявку на регистрацию своего препарата AZD7442 на основе нескольких моноклональных антител, предназначенного для профилактики симптоматического COVID-19. К такому решению пришла компания после получения результатов нового исследования, которое показало, что лекарственное средство значительно снижает риск развития симптоматического заболевания, вызванного коронавирусом. Данные последней фазы испытания опубликованы на официальном сайте AstraZeneca.

Комбинация моноклональных антител показала способность снижать количество симптоматических случаев COVID-19 на 77% по сравнению с плацебо. В исследовании приняли участие 5197 человек. В группе пациентов, принимавших препарат компании, не было зарегистрировано ни одного случая тяжелой формы заболевания и летального исхода. При этом в группе плацебо было отмечено три случая тяжелой формы COVID-19 и два случая смерти.

Согласно данным производителя, более 75% участников испытания имели сопутствующие заболевания, в том числе болезни, которые способствуют снижению иммунного ответа при вакцинации. Препарат подойдет пациентам, имеющих противопоказания к вакцинации. Лекарство обеспечивает защиту от COVID-19 на срок до одного года и вводится внутримышечно.

AZD7442 хорошо переносился пациентами. Подчеркивается, что число участников, у которых проявились побочные эффекты, было примерно одинаковым в группах, принимавших препарат, и группах, получавших плацебо.

Более того, фармацевтическая компания уверяет в том, что моноклональные антитела эффективны против новых штаммов SARS-CoV-2, в том числе особо опасного «Дельта» варианта коронавируса.

Большинство существующих на сегодняшний день методов лечения COVID-19 направлены либо на предотвращение репликации вируса в организме, либо на борьбу с чрезмерной реакцией иммунитета при тяжелой форме заболевания. AZD7442 содержит два антитела, которые усиливают иммунный ответ пациента, что позволяет его использовать для предотвращения инфекции в условиях повышенного риска. Загвоздка заключается в том, что для достижения наибольшего эффекта препарат нужного принять в нужное время. До сих пор не было найдено лекарственного средства для борьбы с коронавирусом. Все же разработка компании имеет потенциал стать первым лекарством длительного действия, используемым для профилактики симптоматического COVID-19.

AstraZeneca уже заключила с США соглашение о поставке до 700 тыс. доз лекарственного средства на 726 млн долл.

Владимир Заболотских

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