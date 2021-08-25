Доля покупателей лекарств онлайн сократилась во II квартале

По сравнению с началом года, в июне-июле аудитория онлайн-покупателей лекарств сократилась до 22%. При этом доля онлайн-покупателей во II квартале 2020 года остается выше, чем годом ранее. Тогда в период самоизоляции лекарства в интернете покупали 18% россиян. Снижение в этом сегменте связано с сокращением покупок в интернете средств для лечения и профилактики вирусных и простудных заболеваний.

Доля россиян, покупавших лекарства онлайн во II квартале 2021 года, снизилась относительно уровня I квартала с 26% до 22%. Среди них 63% заказывали и бронировали лекарства онлайн один раз в месяц или чаще. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за II квартал 2021 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Наиболее распространенной целью покупок онлайн остается лечение хронических заболеваний (40%). Годом ранее эту цель преследовали 44% онлайн-потребителей, а в I квартале 2021 года — 36%. Для профилактики препараты приобретали 33%. Заметная динамика отмечена по доле потребителей, отметивших, что они покупали лекарства онлайн для лечения конкретного текущего заболевания. Если в начале пандемии таких было только 26%, то уже в III квартале прошлого года показатель вырос до 34% и последовательно увеличивался до 38% в I квартале 2021 года, однако во II квартале снизился до 33%. Доля покупок для планового пополнения аптечки снизилась с 36% в начале пандемии до 28%. Наибольшее снижение отмечено по категории покупок «впрок» — если годом ранее на стадии начала пандемии доля потребителей, преследовавших эту цель, составляла 18%, то во II квартале 2021 года — 10%.

Наиболее заметное снижение доли потребителей, отметивших покупку лекарств онлайн, пришлось на категории средств для лечения гриппа, простуды. Также отмечено сокращение покупателей категории назальных капель и спреев, противовирусных средств, препаратов для профилактики гриппа и простуды.

В большей степени в сети лекарства приобретали для собственных нужд (78%), для взрослых членов семьи (51%), для детей и внуков моложе 16 лет (17%).

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik