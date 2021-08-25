ФМБА планирует в сентябре отчитаться о II фазе клинических исследований «МИР 19»

ФМБА заканчивает вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «МИР 19» и в сентябре планирует представить в Минздрав отчет, заявила глава агентства.

Федеральное медико-биологическое агентство планирует в сентябре представить в Минздрав результаты второй фазы клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «МИР 19». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на форуме «Армия-2021».

«Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше уже решить вопрос о его регистрации, — сказала она. — Это высокоспецифический препарат. Не просто противовирусный препарат, а препарат именно против SARS-CoV-2, который подходит к определенному участку генома этого вируса, как ключ к замку, и выключает его».

По ее словам, в рамках КИ препарат получили около 160 пациентов.

Ранее сообщалось, что окончание II фазы клинических исследований этого препарата планировали к середине августа. В ГРЛС указано, что клинические исследования завершатся в декабре 2021 года.

«МИР 19» — этиотропное лекарственное средство, непосредственно блокирующее репликацию, репродукцию SARS-CoV-2. Препарат функционирует на основе механизма интерференции РНК. «МИР 19» — аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19.

Институт иммунологии ФМБА получил патент на это средство. Ранее Скворцова отмечала, что этот препарат может снизить вирусную нагрузку на организм в 10 тыс. раз.

Елена Сидорова

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