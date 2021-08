Исследование ставит под сомнение пользу плазмы крови для амбулаторных больных с COVID-19

Плазма крови переболевших COVID-19 пациентов, по всей видимости, не помогает предотвратить прогрессирование заболевания у больных коронавирусом. Данные испытания, подтверждающие это, опубликованы в NEJM.

Плазма крови, взятая у выздоровевших от COVID-19 пациентов и введенная больным коронавирусом, по всей видимости, не может предотвратить прогрессирование заболевания. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на данные группы американских исследователей, опубликованных в The New England Journal of Medicine (NEJM). Полученные выводы относятся к амбулаторным пациентам из группы высокого риска.

Исследование проводилось на 511 пациентах (средний возраст 54 года) с симптомами COVID-19 в 48 отделениях неотложной помощи в 21 штате США. Они обратились за медицинской помощью в течение семи дней с момента появления симптомов заболевания. Участники исследования получали либо одну дозу плазмы выздоровевших людей с высокими титрами антител против COVID-19, либо плацебо.

Результаты исследования показали, что заболевание прогрессировало у 30% пациентов в группе, получавшей плазму, по сравнению с 31,9% в группе плацебо. Пять пациентов, получавших плазму, умерли, в группе плацебо умер один человек. В обеих группах также были аналогичные результаты в отношении «наихудшей степени тяжести заболевания» и среднего количества дней без госпитализации (28,3 против 28,6%).

«Между группами с плазмой и плацебо не было отличий по времени до ухудшения [симптомов], «наихудшей степени тяжести заболевания», смертности и количеству дней без госпитализации, и мы не видели ни одной подгруппы с дифференцированным ответом на лечение, — рассказал Healio доктор медицины и один из авторов исследования Клифтон Каллавей. — Эти данные могут указывать на то, что тяжесть заболевания после заражения больше связана с реакцией пациента на инфекцию (степенью воспаления в легких), а не с удалением вируса антителами, поскольку большинство пациентов со временем вырабатывают собственные антитела».

В апреле в России одобрение Минздрава получило применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» создан холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» на основе плазмы крови переболевших москвичей. На данный момент препарат применяется только в рамках исследований в стационарах Москвы – для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

Николай Соколов

pharmvestnik