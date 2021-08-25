Отечественная компания вошла в тройку лидеров на фармрынке впервые за много лет

С 2014 года фармрынок лекарственных препаратов в стоимостном выражении вырос на 85%, в 2020 году он составил 1,8 трлн руб. Объем рынка в натуральном выражении в ушедшем году достиг 6,5 млрд упаковок, прирост по сравнению с 2014 годом — +18%. «ФВ» на базе данных AlphaRM проанализировал изменения в рейтинге лидирующих компании фармрынка страны с 2014 года.
Динамика фармрынка
За семь лет реализация лекарств в рублях выросла на 85%, достигнув отметки в 1,8 трлн руб. в 2020 году. В натуральном выражении прирост фармрынка в прошлом году относительно 2014 года значительно меньше +18%.
Источник: AlphaRM
На протяжении семи лет рынок рос и количественно. По данным AlphaRM, в 2014 году насчитывалось около 2177 МНН лекарственных средств, в 2020 году этот показатель уже составил 2387. Соответственно выросло количество брендов и производителей. В 2020 году на рынке обращалось примерно 6896 брендов, которые выпускают около 863 корпораций. Семью годами ранее торговых марок насчитывалось на 976 меньше. На 84 стало больше фармкомпаний.
Источник: AlphaRM
Лидирующие компании
Все участники ТОР10 кроме Teva заметно прибавили в объеме реализации своих продуктов на рынке в стоимостном выражении. Лидеры рынка Novartis и Bayer почти вдвое увеличили свой оборот относительно 2014 года, компания Sanofi, занимающая третье место, — на 26%.
Многие годы среди лидирующих компаний были только зарубежные представители. В 2020 году в первую десятку вошли две российские корпорации. Стоимостный объем компании «Фармстандарт» по сравнению с 2014 годом вырос более чем в четыре раза, что позволило ей подняться на четвертую позицию. «Отисифарм» поднялась на пятое место в рейтинге 2020 года, хотя годом ранее была лишь на 12-м месте.
Впечатляющему росту компании способствовал выросший во время пандемии новой коронавирусной инфекции спрос на один из ключевых препаратов — «Арбидол». В ушедшем году доля этого противовирусного препарата в портфеле производителя составила 30%, в то время как в 2019 году она была около 8%. За год объем продаж препарата вырос почти в шесть раз.
Другая отечественная корпорация, «Фармстандарт», относительно 2019 года не изменила свою позицию и, кажется, уже уверенно занимает одну из лидирующих, поднимаясь в рейтинге все выше. Лидирующим препаратом в портфеле этой компании в 2020 году стало противоопухолевое лекарство «Ревлимид» (МНН леналидомид), оно занимает 24% объема продаж всех препаратов компании. Относительно 2019 года реализация «Ревлимида» увеличилась на 63%. Также драйвером роста для компании стал иммунодепрессант «Элизария», занявший 14% в портфеле компании в ушедшем году.
Источник: AlphaRM
Каналы реализации
Основной канал продаж фармкомпаний — аптеки. Исключение составляет корпорация «Фармстандарт» — более 64% реализации препаратов компании приходится на госсегмент. Интересно то, что в 2014 году у «Фармстандарта» была совершено другая структура продаж. На розничный сегмент приходилось 64,9%, в 2020 году этот показатель составил 35,7%, таким образом за семь лет доля аптечной розницы у компании сократилась на 45%, а доля госсектора выросла на 83%. Большинство участников рейтинга сократили свое присутствие в ретейле за это время и нарастили госсегмент. Исключение составляют: Abbott — доля розницы выросла на 9%, Stada — на 3%, Teva — на 26%.
|ТОР10 корпораций на фармрынке и долевое соотношение портфеля компании по каналам реализации в 2014 и 2020 годах, %
|Рейтинг
|Корпорация
|Аптечный рынок
|ЛПУ
|Льготное лекарственное обеспечение
|Целевой сегмент
|2014
|2020
|2014
|2020
|2014
|2020
|2014
|2020
|2014
|2020
|3
|1
|Novartis
|68,2
|63,2
|13,9
|13
|16,7
|20,6
|1,2
|3,2
|4
|2
|Bayer
|77,9
|76,3
|9,9
|12,5
|11,4
|7,4
|0,8
|3,8
|1
|3
|Sanofi
|68,6
|63,3
|12,1
|8,8
|16,4
|18
|3
|9,9
|17
|4
|Фармстандарт
|64,9
|35,7
|12,3
|5,8
|17,3
|52,1
|5,4
|6,4
|13
|5
|Отисифарм
|97,3
|95
|1,8
|4,7
|0,3
|0,1
|0,5
|0,3
|9
|6
|Abbott
|76,8
|83,5
|18,3
|13,6
|4
|2,4
|0,9
|0,4
|5
|7
|Stada
|92,7
|95,7
|6,1
|2,4
|0,7
|1,7
|0,5
|0,2
|6
|8
|Johnson & Johnson
|57,9
|49
|8,2
|7,5
|26,1
|26,4
|7,8
|17,1
|2
|9
|Teva
|74,8
|94,5
|4,9
|1,8
|20
|3,2
|0,3
|0,5
|8
|10
|GSK
|83,1
|77,3
|4,1
|1,3
|4,7
|2,6
|8
|18,8
|Источник: AlphaRM
Обстановка в текущем году
В первые шесть месяцев 2021 года лидер первого полугодия прошлого года Sanofi спустился в ТОР10 корпораций на четвертую строчку, а Novartis и Bayer поднялись на одну позицию вверх и заняли первое и второе место соответственно. «Фармстандарт» поднялся еще выше в рейтинге, теперь он занимает третью позицию. «Отисифарм» не смог закрепится в ТОР лидирующих компаний и вышел из десятки лидеров.
|ТОР10 корпораций на фармрынке в стоимостном выражении в I полугодии 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Доля продаж, %
|Прирост продаж, I полугодие 2021/I полугодие 2020, %
|I полугодие 2021
|I полугодие 2020
|I полугодие 2020
|I полугодие 2021
|1
|2
|Novartis
|4,3
|3,9
|1,2
|2
|3
|Bayer
|3,7
|3,9
|16,3
|3
|4
|Фармстандарт
|3,6
|3,8
|16,0
|4
|1
|Sanofi
|4,4
|3,3
|-14,7
|5
|5
|Johnson & Johnson
|2,6
|2,6
|11,8
|6
|7
|GSK
|2,5
|2,4
|10,0
|7
|16
|Pfizer
|1,7
|2,3
|49,7
|8
|17
|Roche
|1,7
|2,3
|51,2
|9
|8
|Stada
|2,4
|2,3
|4,9
|10
|6
|Abbott
|2,5
|2,3
|0,5
|Источник: AlphaRM
Два из трех МНН, лидирующих на рынке, монополизированы и имеют одного правообладателя. Скорее всего, в ближайшее время эта ситуация изменится. К примеру, по информации FDA, патент на «Ксарелто» (МНН ривароксабан) истекает в 2024 году. В ГРЛС уже появились записи регистрационных удостоверений отечественных аналогов ривароксабана. В декабре 2020 года компания АО «Медисорб» зарегистрировала препарат под названием «Ривароксабан Медисорб», а в апреле 2021 года «ЗАО Березовский фармацевтический завод» внесла запись о торговой марке «Ривароксабан Лекас».
|ТОР3 МНН на фармрынке в I половине 2021 года
|Рейтинг
|МНН
|Количество компаний-производителей
|Лидирующая компания-производитель
|Доля лидирующего производителя на рынке данного МНН, %
|1
|Ривароксабан
|1
|Bayer
|100
|2
|Нусинерсен
|1
|Biogen Idec Limited
|100
|3
|Ксилометазолин
|23
|Stada
|25,4
|Источник: AlphaRM