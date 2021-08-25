Отечественная компания вошла в тройку лидеров на фармрынке впервые за много лет

Динамика фармрынка

За семь лет реализация лекарств в рублях выросла на 85%, достигнув отметки в 1,8 трлн руб. в 2020 году. В натуральном выражении прирост фармрынка в прошлом году относительно 2014 года значительно меньше +18%.

Источник: AlphaRM

На протяжении семи лет рынок рос и количественно. По данным AlphaRM, в 2014 году насчитывалось около 2177 МНН лекарственных средств, в 2020 году этот показатель уже составил 2387. Соответственно выросло количество брендов и производителей. В 2020 году на рынке обращалось примерно 6896 брендов, которые выпускают около 863 корпораций. Семью годами ранее торговых марок насчитывалось на 976 меньше. На 84 стало больше фармкомпаний.

Источник: AlphaRM

Лидирующие компании

Все участники ТОР10 кроме Teva заметно прибавили в объеме реализации своих продуктов на рынке в стоимостном выражении. Лидеры рынка Novartis и Bayer почти вдвое увеличили свой оборот относительно 2014 года, компания Sanofi, занимающая третье место, — на 26%.

Многие годы среди лидирующих компаний были только зарубежные представители. В 2020 году в первую десятку вошли две российские корпорации. Стоимостный объем компании «Фармстандарт» по сравнению с 2014 годом вырос более чем в четыре раза, что позволило ей подняться на четвертую позицию. «Отисифарм» поднялась на пятое место в рейтинге 2020 года, хотя годом ранее была лишь на 12-м месте.

Впечатляющему росту компании способствовал выросший во время пандемии новой коронавирусной инфекции спрос на один из ключевых препаратов — «Арбидол». В ушедшем году доля этого противовирусного препарата в портфеле производителя составила 30%, в то время как в 2019 году она была около 8%. За год объем продаж препарата вырос почти в шесть раз.

Другая отечественная корпорация, «Фармстандарт», относительно 2019 года не изменила свою позицию и, кажется, уже уверенно занимает одну из лидирующих, поднимаясь в рейтинге все выше. Лидирующим препаратом в портфеле этой компании в 2020 году стало противоопухолевое лекарство «Ревлимид» (МНН леналидомид), оно занимает 24% объема продаж всех препаратов компании. Относительно 2019 года реализация «Ревлимида» увеличилась на 63%. Также драйвером роста для компании стал иммунодепрессант «Элизария», занявший 14% в портфеле компании в ушедшем году.

Источник: AlphaRM

Каналы реализации

Основной канал продаж фармкомпаний — аптеки. Исключение составляет корпорация «Фармстандарт» — более 64% реализации препаратов компании приходится на госсегмент. Интересно то, что в 2014 году у «Фармстандарта» была совершено другая структура продаж. На розничный сегмент приходилось 64,9%, в 2020 году этот показатель составил 35,7%, таким образом за семь лет доля аптечной розницы у компании сократилась на 45%, а доля госсектора выросла на 83%. Большинство участников рейтинга сократили свое присутствие в ретейле за это время и нарастили госсегмент. Исключение составляют: Abbott — доля розницы выросла на 9%, Stada — на 3%, Teva — на 26%.

ТОР10 корпораций на фармрынке и долевое соотношение портфеля компании по каналам реализации в 2014 и 2020 годах, % Рейтинг Корпорация Аптечный рынок ЛПУ Льготное лекарственное обеспечение Целевой сегмент 2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020 3 1 Novartis 68,2 63,2 13,9 13 16,7 20,6 1,2 3,2 4 2 Bayer 77,9 76,3 9,9 12,5 11,4 7,4 0,8 3,8 1 3 Sanofi 68,6 63,3 12,1 8,8 16,4 18 3 9,9 17 4 Фармстандарт 64,9 35,7 12,3 5,8 17,3 52,1 5,4 6,4 13 5 Отисифарм 97,3 95 1,8 4,7 0,3 0,1 0,5 0,3 9 6 Abbott 76,8 83,5 18,3 13,6 4 2,4 0,9 0,4 5 7 Stada 92,7 95,7 6,1 2,4 0,7 1,7 0,5 0,2 6 8 Johnson & Johnson 57,9 49 8,2 7,5 26,1 26,4 7,8 17,1 2 9 Teva 74,8 94,5 4,9 1,8 20 3,2 0,3 0,5 8 10 GSK 83,1 77,3 4,1 1,3 4,7 2,6 8 18,8 Источник: AlphaRM

Обстановка в текущем году

В первые шесть месяцев 2021 года лидер первого полугодия прошлого года Sanofi спустился в ТОР10 корпораций на четвертую строчку, а Novartis и Bayer поднялись на одну позицию вверх и заняли первое и второе место соответственно. «Фармстандарт» поднялся еще выше в рейтинге, теперь он занимает третью позицию. «Отисифарм» не смог закрепится в ТОР лидирующих компаний и вышел из десятки лидеров.

ТОР10 корпораций на фармрынке в стоимостном выражении в I полугодии 2021 года Рейтинг Корпорация Доля продаж, % Прирост продаж, I полугодие 2021/I полугодие 2020, % I полугодие 2021 I полугодие 2020 I полугодие 2020 I полугодие 2021 1 2 Novartis 4,3 3,9 1,2 2 3 Bayer 3,7 3,9 16,3 3 4 Фармстандарт 3,6 3,8 16,0 4 1 Sanofi 4,4 3,3 -14,7 5 5 Johnson & Johnson 2,6 2,6 11,8 6 7 GSK 2,5 2,4 10,0 7 16 Pfizer 1,7 2,3 49,7 8 17 Roche 1,7 2,3 51,2 9 8 Stada 2,4 2,3 4,9 10 6 Abbott 2,5 2,3 0,5 Источник: AlphaRM

Два из трех МНН, лидирующих на рынке, монополизированы и имеют одного правообладателя. Скорее всего, в ближайшее время эта ситуация изменится. К примеру, по информации FDA, патент на «Ксарелто» (МНН ривароксабан) истекает в 2024 году. В ГРЛС уже появились записи регистрационных удостоверений отечественных аналогов ривароксабана. В декабре 2020 года компания АО «Медисорб» зарегистрировала препарат под названием «Ривароксабан Медисорб», а в апреле 2021 года «ЗАО Березовский фармацевтический завод» внесла запись о торговой марке «Ривароксабан Лекас».