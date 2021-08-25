RNC Pharma составила TOP15 российских фармдистрибьюторов

В TOP15 российских фармкомпаний, имеющих самые большие доли прямых поставок лекарств, вошли «Катрен», «Р-Фарм», «Биотэк», «Протек» и другие производители препаратов. Рейтинг подготовили эксперты RNC Pharma, отмечающие, что к концу года расстановка поставщиков должна измениться, в том числе из-за усиления «Катрена» после приобретения контрольного пакета акций группы «Эркафарм».

Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2021 года. Документ имеется в распоряжении «ФВ». В TOP15 фармкомпаний по доле рынка прямых поставок препаратов с учетом федеральной и региональной льгот вошли:

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1—2 кв. 2021 1—2 кв. 2020 1 Пульс Химки 13,9 13,6 2 Протек Москва 12,3 12,7 3 Катрен Новосибирск 11,7 11,1 4 Р-Фарм Москва 6,7 5,5 5 ФК Гранд Капитал Москва 5,7 4,6 6 Фармкомплект Н. Новгород 4,9 5,3 7 БСС С.-Петербург 3,4 3,1 8 Ирвин 2 Москва 2,5 1,9 9 ПрофитМед Москва 2,1 2,0 10 Авеста Фармацевтика Москва 1,7 1,8 11 Агроресурсы Кольцово 1,7 1,6 12 Джи Ди Пи Москва 1,7 2,2 13 Биотэк Москва 1,5 2,8 14 Ланцет Москва 1,3 1,6 15 АСФАДИС Москва 1,3 1,3

Источник: RNC Pharma

Эксперты RNC Pharma отмечают, что еще до закрытия сделки по покупке компанией «Катрен» контрольного пакета акций группы «Эркафарм» на рынке уже начались серьезные перемены. «Начала меняться структура поставщиков в сети в пользу нового собственника. Судя по всему, в компании готовится глобальная реформа работы розничного направления, которая давно назрела. Так, ряд аптек «Эркафарм» были ребрендированы в «Аптека.ру», а после оценки эффективности данного решения процесс может быть распространен и на другие точки», — говорится в пресс-релизе компании, направленном в «ФВ».

По данным на 1 июля, «Аптека.ру» объединяла больше 20 тыс. аптек, а всего за полгода в состав структуры вошло 3 тыс. точек. В результате в активе сети оказалось почти 30% всей инфраструктуры российской фармрозницы.

Реализацию инвестиционной стратегии продолжает «Почта России», которая в июне получила лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарств. «Едва ли кто-то из серьезных ритейлеров захочет стать клиентом компании только по причине возникновения подобной потенции. Когда на стратегию тратятся не собственные деньги, наверное, можно позволить себе экспериментировать, хотя участники оптового рынка едва ли воспринимают «Почту России» в роли хоть сколько-нибудь значимого конкурента», — считают в RMC Pharma.

Вторая половина этого года для оптовиков, ориентированных на ритейл, едва ли окажется лучше прошлогодней, отмечают эксперты компании. В сентябре-октябре ожидается новая волна COVID-19, а значит, и всплеск потребления лекарств, однако это краткосрочная тенденция, уверены специалисты. «К концу текущего года в ТОР3 фармдистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок лекарственных препаратов расстановка игроков практически неизбежно изменится. Вслед за усилением глобальной конкуренции со стороны «Катрена» или же других игроков придется принимать стратегические решения: это могут быть и сделки, причем совсем не обязательно в стане классического фармритейла. Интерес для крупных оптовиков могут представлять структуры ассоциативного формата, а также представители онлайн-рынка», — подчеркивается в пресс-релизе.

Григорий Дубов

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