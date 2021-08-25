ShapeTX и Roche будут развивать генную терапию для лечения редких заболеваний

Компании ShapeTX и Roche договорились о сотрудничестве в области генной терапии. По условиям соглашения, на платформах ShapeTX будут вестись разработки новых методик лечения редких и неврологических заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Биотехнологическая компания Shape Therapeutics (ShapeTX), разрабатывающая мРНК-технологии для генной терапии, объявила о стратегическом сотрудничестве и заключила соглашение с фармкомпанией Roche. Об этом говорится на сайте ShapeTX.

Согласно соглашению, компании планируют развивать генную терапию для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и различных редких заболеваний. Для этого будет использована платформа ShapeTX для редактирования РНК RNAfix и, возможно, платформа AAVid для аденоассоциированных вирусов следующего поколения (AAV).

Также на RNAfix и AAVid пройдут доклинические исследования новых методик лечения заболеваний, разработанных на этих платформах. Roche будет отвечать за разработку и мировую коммерциализацию потенциальных продуктов, созданных во время сотрудничества с ShapeTX.

Кроме того, по условиям соглашения, ShapeTX имеет право на получение первоначальной выплаты, а также платежей за разработку, регулирование и продажи продукции, общая сумма которых может превысить 3 млрд долл. ShapeTX также имеет право на многоуровневые лицензионные платежи за продажи потенциальных продуктов, созданных вместе с Roche.

Соучредитель и главный исполнительный директор ShapeTX Франсуа Виньо заявил, что обе компании будут бороться с одними из самых тяжелых заболеваний в мире, ускоряя разработку прорывных технологий. Глава партнерства Roche Джеймс Сабри отметил, что вместе с ShapeTX они займутся созданием новых вариантов лечения неврологических и орфанных заболеваний.

Григорий Дубов

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