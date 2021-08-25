В Чебоксарах работников дистрибьюторской компании оштрафовали за продажу медицинского спирта

Калининский районный суд города Чебоксары признал двоих сотрудников фармкомпании, имеющей лицензию на оптовую торговлю лекарствами, виновными в незаконной продаже спирта (ч.1 ст.171.3 УК РФ). Они отделались штрафом по 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Республике Чувашия.

В поле зрения сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике они попали год назад. По оперативной информации, мужчины незаконно продавали медицинский спирт в канистрах объемом 5 и 10 литров. На этикетках указывалось, что продукция произведена ОOО «Армавирская межрайонная аптечная база». Зимой сотрудники полиции провели проверочную закупку 500 литров спирта. Им как оптовым покупателям злоумышленники даже сделали скидку. После получения товара оперативники задержали правонарушителей.

В ходе расследования на складе фармпредприятия, которое имело лицензию на оптовую торговлю лекарств, было изъято более 20 тонн спирта без документов. В этой части материалы дела выделены в отдельное производство.

По данным Росалкогольрегулирования, за последний год фармацевтическую субстанцию этилового спирта (этанола, крепостью 95%) с этикетками ОOО «Армавирская межрайонная аптечная база» в больших объемах находили в Ставропольском крае, Удмуртии, Ярославской области, а также обнаружены подпольные производства в Санкт-Петербурге и Москве.

Фото: Росалкогольрегулирование

Елена Сидорова

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