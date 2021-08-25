Ростех представил очки для борьбы с бессонницей

Очки предназначены для массового использования, однако могут применяться военнослужащими для восстановления сил.
Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъёмом для зарядки формата type-c.
«Прототип очков Blue Sky pro, которые мы впервые демонстрируем на «Армии-2021», – одна из новейших гражданских разработок Ростеха. Изделие позволяет бороться с нарушениями сна и в течение пары дней восстанавливать биоритмы человека. Очки однозначно заинтересуют людей, страдающих от бессонницы либо вынужденных регулярно бороться с джет-лагом в связи с командировками. При этом они также могут принести пользу и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее восстанавливаться», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов.
Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером — «отложить» сон примерно до 23 часов. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.
Использовать очки также стоит при смене часовых поясов более чем на три часа и при работе в ночную смену. Они помогут также улучшить самочувствие при депрессиях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность разработки доказана в ходе нейрофизиологических исследований.
«Серийное производство очков планируем начать с 2022 года. По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от 7 до 30 тысяч в зависимости от используемого материала»,- отметил генеральный директор Холдинга Технодинамика Игорь Насенков.
Новинка создаётся в партнёрстве с Самарским государственным медицинским университетом и будет производиться холдингом Технодинамика. Серийное производство планируется запустить на Самарском электромеханическом заводе.