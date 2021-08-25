J&J заявила о смене генерального директора

Алекс Горски, возглавлявший Johnson & Johnson с 2012 года, объявил об уходе в отставку. Новым генеральным директором J&J станет Хоакин Дуато — он вступит в должность с января 2022 года, пишет FiercePharma.

Свое решение Горски объясняет желанием уделять больше времени семье. Вместе с тем в будущем он займет пост главы совета директоров с исполнительными функциями.

В Johnson & Johnson Алекс Горски начал работать в 1988 году на должности медицинского представителя. В период его руководства J&J расширила портфель продуктов и укрепила свое финансовое положение. Сейчас компания производит широкий спектр продукции — от противоопухолевых препаратов и вакцины от COVID-19 до контактных линз и средств гигиены.

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