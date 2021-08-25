CAR-T препарат Kymriah не достиг конечной точки в исследовании BELINDA

Исследование фазы III, посвященное изучению эффективности препарата Kymriah (tisagenlecleucel) у пациентов с агрессивной В-клеточной неходжкинской лимфомой (НХЛ) после рецидива или отсутствия ответа на лечение первой линии, не смогло достичь своей основной конечной точки бессобытийной выживаемости (EFS), сообщает швейцарская фармкомпания Novartis.

В исследовании BELINDA Kymriah оценивался в сравнении со стандартным лечением пациентов с агрессивной B-клеточной НХЛ с первичной рефрактерной болезнью или с рецидивом, случившемся в течение 12 месяцев после лечения первой линии. Компания отметила, что стандарт лечения состоял из высокодозной химиотерапии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

«Исследователи исследования будут работать вместе с Novartis в ближайшие недели и месяцы, чтобы понять факторы, которые способствовали этому результату», — отметил Майкл Бишоп, председатель руководящего комитета BELINDA. В Novartis добавили, что завершают полную оценку данных перед представлением результатов.

Препарат Kymriah, CD19-направленная генетически модифицированная аутологичная Т-клеточная иммунотерапия, в настоящее время одобрен для лечения рецидивирующего или рефрактерного острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых, а также рецидивирующей или рефрактерной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы у взрослых.

gxpnews