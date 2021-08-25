«Авивир» вложит 100 млн рублей в инфекционный корпус в Чукотском АО

Компания «Авивир» намерена реализовать проект по возведению инфекционного корпуса больницы в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Клиника будет рассчитана на 25 коек, строительство завершится до 2024 года. Компания намерена инвестировать в проект не менее чем в 100 млн рублей. Компания «Авивир» намерена реализовать проект по возведению инфекционного корпуса больницы в поселке Угольные Копи Чукотского автономного округа в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Клиника будет рассчитана на 25 коек, строительство завершится до 2024 года. Компания намерена инвестировать в проект не менее чем в 100 млн рублей.

«Команда нашей компании находится на стадии подачи частной инициативы на строительство и оснащение инфекционного корпуса одной из больниц региона. В рамках финансовой модели предполагается использовать не более 50% бюджетных денег на стадии подписания», – рассказали Vademecum в пресс-службе «Авивир».

Предполагается, что мощность инфекционного корпуса составит 25 коек, в нем разместятся блоки компьютерной томографии, УЗИ и лабораторной диагностики. Срок реализации проекта рассчитан до 2024 года.

«Чукотка является одним из лидеров по вакцинации и занимает первое место по соотношению привитых первым компонентом к общему населению региона. Помимо этого, руководство региона поддерживает высокий уровень внедрения инновационных решений, в том числе из-за специфики и удаленности отдельных объектов, труднодоступности ряда населенных пунктов, условий Крайнего Севера», – пояснили Vademecum интерес к региону в компании, отметив, что намерены продолжить сотрудничество в формате проектов в сфере ГЧП.

«Авивир» с 2020 года сотрудничает с правительством Чукотского АО. Ранее компания направила врачей узких специальностей для консультации пациентов и повышения квалификации медицинского персонала региона. Предполагается, что кардиологи, неврологи и аллерголог-иммунолог проведут бесплатный прием населения в больницах Анадыря, Билибино, Угольных Копей, Лаврентия, Провидения и Певека.

Компания «Авивир» – оператор комплексных проектов в области здравоохранения, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. «Авивир» выступает держателем регудостоверений и дистрибьютором линейки диагностических тестов на SARS-CoV-2.

По данным СПАРК-Интерфакс, по 33,33% в ООО «Авивир» принадлежат Алексею Куракину и Матвею Мазусу, еще 33,34% – Людмиле Неязовой. В 2020 году выручка компании составила 3,478 млрд рублей, чистая прибыль – 621,4 млн рублей.

Фото: mos.ru

vademec