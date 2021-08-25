Великобритания закупила 35 млн доз Pfizer для проведения бустерной вакцинации

Великобритания согласилась приобрести еще 35 млн доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Препарат будет поставлен во второй половине следующего года в рамках подготовки к вакцинации граждан бустерными дозами для предотвращения возникновения новых мутаций коронавируса и защиты наиболее уязвимых слоев населения. Об этом пишет BBC.

«Наряду с тем, что мы продолжаем выстраивать оборонительную стену от COVID-19, также крайне необходимо для нас сделать все возможное, чтобы защитить страну в будущем – будь то от вируса в его первоначальной форме или от новых штаммов», — заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

В настоящее время страна подписала контракты на поставку более 540 млн доз восьми различных видов вакцин от COVID-19, четыре из которых были одобрены регулятором. В совокупности Соединенное Королевство закупило 135 млн доз Pfizer/BioNTech. Ни одна другая приобретенная вакцина не превосходит это количество.

В начале июля этого года Объединенный комитет по вакцинации и серопрофилактике (JCVI) разрешил введение третьей дозы лицам старше 50 лет. Последнее слово осталось за Комитетом по вакцинам Великобритании, который должен принять окончательное решение о проведении предзимней программы дополнительной вакцинации.

На фоне всплеска заболеваемости в прошлом месяце Израиль начал предоставлять гражданам бустерные прививки. Данные исследования, проведенного в ближневосточной стране с участием 150 тыс. человек, говорят о том, что эффективность третьей дозы препарата Pfizer/BioNTech составляет 86% среди людей старше 60 лет.

Владимир Заболотских

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