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«Пульс» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов

В опубликованном аналитическим агентством IQVIA рейтинге фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2021 г. компания «Пульс» занимает 1 место.

Рейтинг крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж, I – II квартала 2021 года

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По итогам I — II кварталов 2021 года, совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 62,8%. Относительно I – II кварталов 2020 года доля валовых продаж TOП-10 поднялась на 3,6 пункта.

Компания «Пульс» занимает в рейтинге лидирующую позицию по валовым продажам – 12,0% рынка, На втором и третьем месте рейтинга «Катрен» (11,5%) и «Протек» (10,9%) соответственно.

Общий объем валовых продаж ТОП-10 дистрибьюторов вырос на 13,5%.

Материал партнера: «Пульс»

pharmvestnik

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24 августа, 2021 | Просмотров: 39