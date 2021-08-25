«Пульс» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов

В опубликованном аналитическим агентством IQVIA рейтинге фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2021 г. компания «Пульс» занимает 1 место.
Рейтинг крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж, I – II квартала 2021 года
По итогам I — II кварталов 2021 года, совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 62,8%. Относительно I – II кварталов 2020 года доля валовых продаж TOП-10 поднялась на 3,6 пункта.
Компания «Пульс» занимает в рейтинге лидирующую позицию по валовым продажам – 12,0% рынка, На втором и третьем месте рейтинга «Катрен» (11,5%) и «Протек» (10,9%) соответственно.
Общий объем валовых продаж ТОП-10 дистрибьюторов вырос на 13,5%.
Материал партнера: «Пульс»