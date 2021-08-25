Фармдистрибьютор «Ирвин» за I полугодие 2021 года увеличил продажи на 36%

Объем продаж фармдистрибьютора «Ирвин» увеличился на 36% по сравнению с первым полугодием 2020 года и превысил 21,3 млрд рублей.

По данным аналитического агентства IQVIA, по итогам I – II кварталов 2021 года «Ирвин» занял 3-ю строчку в рейтинге поставщиков бюджетного рынка и 9-ю в общем рейтинге дистрибьюторов. «Ирвин», наряду с «Р-Фарм», выступил драйвером роста дистрибьюторского сегмента в первом полугодии 2021 года, показав максимальную динамику относительно того же периода 2020 года.

«За I полугодие 2021 года объем продаж «Ирвин» серьезно вырос, – сообщил генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин» Михаил Степанов. – Самый большой прирост дали дорогостоящие препараты от спинальной мышечной атрофии (СМА), закупаемые благотворительным фондом «Круг Добра». Это новый рынок для всех дистрибьюторов и производителей и очень показательно, что по такой серьезной программе поставки осуществляют только крупные компании из ТОП-5. Мы, конечно, приветствуем эту динамику и считаем, что рынок стал двигаться в более цивилизованном направлении.

Кроме того, «Ирвин» лидирует по поставкам в рамках лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Доля компании в этом сегменте составляет 13% и все поставки мы осуществили, только закупая препараты у заводов-изготовителей.

Значительный рост в I полугодии показали и региональные отгрузки. Мы видим рост по всем субъектам. Скорее всего, это также связано с тем, что мелкие игроки не выдерживают конкуренции, особенно в сложный период, связанный с пандемией COVID-19».

По итогам I-II кварталов 2021 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 62,8%, что выше на 3,6 пункта, чем годом ранее. Лидирующую позицию по валовым продажам занимает компания «Пульс» с долей рынка 12,0%, на 2-й и 3-й строчках «Катрен» (11,5%) и «Протек» (10,9%) соответственно.

Материал партнера: «Ирвин»

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