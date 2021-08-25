Шесть штатов США отказались от сделки на 26 млрд долл. по искам об опиоидной зависимости

Шесть штатов США не подписали соглашение с тремя дистрибьюторами лекарственных средств, а именно McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health, и фармацевтическим производителем Johnson & Johnson (J&J) на сумму 26 млрд долл. Ранее компании были обвинены в провоцировании опиоидной эпидемии в стране, передает Reuters.

Среди штатов, отказавшихся вступать в договор с предприятиями, оказались Джорджия, Нью-Мексико, Оклахома, Вашингтон, Западная Вирджиния, сообщили генеральные прокуроры штатов. Штат Нью-Гэмпшир согласился на подписание соглашения с фармацевтическими дистрибьюторами, но не с J&J. Кроме того, штаты Невада и Алабама имеют сомнения относительно участия в сделке.

Ранее предполагалось, что в урегулировании дела будут участвовать 44 штата. Несмотря на отказ некоторых из них, в конечном счете компании будут решать, достаточно ли количество участников договора и следует ли окончательно оформлять сделку.

Размер выплат зависит от числа штатов-участниц соглашения. Из тех, кто отвергли предложение присоединиться к нему, будут добиваться получения большей компенсации, продолжая вести дебаты с ответчиками в залах суда.

«Мы не отвергли сделку, но и не стали присоединяться к ней, поскольку в настоящее время участие в соглашениях национального уровня не гарантирует наилучшего исхода для Джорджии», — говорится в заявлении генерального прокурора штата Кристофера Карра.

Сделка была обнародована 14 генеральными прокурорами штата 21 июля и заключена для разрешения более 3000 судебных исков, в которых дистрибьюторы лекарств обвиняются в отсутствии контроля за поставками подозрительных товаров, а производитель лекарств — в недооценивании риска развития зависимости к опиоидным обезболивающим препаратам и поощрении врачей выписывать все больше рецептов на такие препараты. Компании уже выплатили сотни миллионов в рамках отдельных приговоров. Как утверждается, выплаченные миллиарды пойдут на лечение опиоидной зависимости и финансирование различных областей здравоохранения.

Компании отрицают свою вину, уверяя в том, что опиоидные препараты, которые они распространяли, были одобрены FDA, и ответственность за увеличение продаж опиоидов лежит на врачах и регулирующих органах.

Владимир Заболотских

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