Центр Чумакова модифицирует вакцину «КовиВак» под новые штаммы коронавируса

Специалисты Центра им. Чумакова работают над модификацией свое вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» под новые штаммы. Вакцина может быть комбинированной и содержать сразу два компонента.

Центр Чумакова готовит версию вакцины от коронавируса против варианта «Дельта», она может быть выполнена в виде комбинированной вакцины, заявил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего «Альфа» в этой вакцине будет присутствовать «Дельта» штамм», – заявил Ишмухаметов.

По его словам, новая вакцина может быть комбинированной, содержать сразу два компонента. Директор Центра им. Чумакова призвал россиян не ожидать появления новых препаратов и вакцинироваться уже зарегистрированными.

Кроме того, Центр Чумакова ожидает получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет в сентябре. Ранее сообщалось, что этический комитет Минздрава разрешил клиническое исследование вакцины «КовиВак» у пожилых добровольцев. Дальнейшее решение о проведении клинического исследования будет принимать Минздрав.

«Нам разрешена третья поствакционная стадия. На 60+ мы еще разрешение не получили, мы его ожидаем недели через две, ориентировочно в сентябре», – сказал Ишмухаметов.

Вакцина «КовиВак» одобрена Минздравом 19 февраля для профилактики новой коронавирусной инфекции. Применение иммунобиологического препарата разрешено у взрослых 18–60 лет. Решение вынесено на основании исследований первой и второй фаз. Широкомасштабное исследование третьей фазы среди добровольцев данной возрастной группы началось 2 июня 2021 года.

Елена Сидорова

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