Ответственным за направление здравоохранения в РФПИ стал Дмитрий Кулиш

Нина Канделаки ушла с должности руководителя направления «РФПИ. Здравоохранение». Теперь вопросами этой сферы в фонде занимается профессор Центра инноваций и предпринимательства Сколтеха Дмитрий Кулиш, сообщают источники «ФВ».

Вопросами в сфере здравоохранения в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сейчас занимается Дмитрий Кулиш — профессор Центра инноваций и предпринимательства Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Об этом «ФВ» сообщили два источника на рынке. Сам Кулиш от комментариев отказался.

В пресс-службе РФПИ также воздержались от комментариев.

Ранее направление здравоохранения в фонде возглавляла Нина Канделаки. Как выяснил «ФВ», она ушла с должности. На сайте РФПИ в разделе «Команда» пропала информация о том, что Канделаки возглавляет направление. Информацию о ее уходе также подтвердили источники.

Кулиш занимал управленческие должности в компаниях «Р-Фарм», «Нанолек», «Фармапарк», «Фрезениус Каби», а также работал в московском отделении венчурного фонда «Интел капитал». Он также является основателем компании DrugDevelopment.Ru, которая занимается управленческим консалтингом в области разработки лекарственных средств.

Направление «РФПИ. Здравоохранение» было выделено в качестве «стратегического инвестиционного приоритета для реализации проектов в сфере здравоохранения». О его формировании стало известно в конце прошлого года, тогда же его возглавила Канделаки.

«Развитие инвестиций в сфере здравоохранения является продолжением деятельности РФПИ, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией, а также предыдущих проектов Фонда в области медицины и охраны здоровья, реализуемых в рамках инвестиционной стратегии, направленной на улучшение качества жизни», — сообщал РФПИ.

В сферу деятельности направления входит в том числе развитие промышленного производства вакцины «Спутник V», а также вопросы, связанные с ее регистрацией за рубежом.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) все еще не зарегистрировало российскую вакцину. Процедура проверки «Спутника V» Комитетом по лекарственным препаратам для человека EMA началась в марте. В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении первого этапа экспертизы. После этого эксперты должны были проверить соблюдение правил проведения клинических испытаний, а затем оценить методы производства вакцины.

Но в начале августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские производители не смогли предоставить EMA достаточно данных о безопасности вакцины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что EMA не высказывало никаких претензий к российской вакцине. В РФПИ назвали заявление представителя ЕК «политизированным», а также сообщили, что все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP, по результатам которой от ЕМА был получен позитивный отзыв.

Фото: drkulish.com

Маргарита Грошева

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