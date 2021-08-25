Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации против COVID-19

Минздрав направил в регионы обновленный вариант временных методических рекомендаций для медицинских работников, которые содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Во временных методических рекомендациях по вакцинации говорится также о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19.

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств», — говорится в тексте рекомендаций.

Также указывается, что «использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями».

В документе поясняется порядок получения QR-кода: для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, он действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления. Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев.

«Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях».

Предыдущий вариант рекомендаций по вакцинации был обновлен месяц назад.

Елена Сидорова

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