Apteka.ru заняла первое место по оценке взаимодействия с работниками аптек

Специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка аналитическая компания Ipsos представила результаты весенней волны исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов». Одна из составляющих исследования –—оценка провизорами и менеджерами аптек взаимодействия с различными сервисами бронирования лекарств.

В группе «Сайты поиска и бронирования/заказа препаратов в аптеках» сервис Apteka.ru с большим отрывом лидирует по охвату: 83% работников аптек отметили, что используют данный сайт.

По оценкам важности и удобства сервис Apteka.ru также занимает первое место: 50% респондентов оценили важность сайта на максимальный балл. Удобство сервиса Apteka.ru на 5 баллов оценили 52% менеджеров и провизоров. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет Apteka.ru продолжает удерживать лидирующие позиции по показателям удобства, важности и охвату сервиса среди опрошенных менеджеров аптек и провизоров-фармацевтов.

Помимо этого, сервис Apteka.ru продолжает с заметным отрывом лидировать по оценке мобильных приложений. Респонденты высоко оценивают актуальность информации и удобство использования мобильного приложения.

В весенней волне исследование расширено новым вопросом, направленным на изучение намерения респондентов продолжать сотрудничество с выбранным ими интернет-сервисом. По данным опроса, Apteka.ru находится на первом месте с показателем 95%.

Всего в исследовании принимало участие 2059 респондентов, из которых 575 — менеджеры аптек, ответственные за закупки, а также руководители и их заместители.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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