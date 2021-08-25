В России зарегистрирован препарат от Takeda для терапии гемофилии А

Takeda получила в России регистрационное удостоверение на Аденовейт (руриоктоког альфа пэгол), предназначенный для терапии гемофилии A. Фармкомпания подала документы на регистрацию препарата в апреле 2020 года, РУ было выдано 30 июля 2021 года. Препарат также одобрен к применению в США, Евросоюзе, Канаде, Японии, Колумбии и других странах. Takeda получила в России регистрационное удостоверение на Аденовейт (руриоктоког альфа пэгол), предназначенный для терапии гемофилии A. Фармкомпания подала документы на регистрацию препарата в апреле 2020 года, РУ было выдано 30 июля 2021 года. Препарат также одобрен к применению в США, Евросоюзе, Канаде, Японии, Колумбии и других странах.

Лексредство представляет собой рекомбинантный фактор свертывания крови VIII с длительным периодом полувыведения, отсутствующий у пациентов при гемофилии А – редком генетическом заболевании.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США осенью 2015 года выдало разрешение на применение препарата Аденовейт для терапии гемофилии A у детей от 12 лет и взрослых. В декабре 2016 года американский регулятор разрешил применять лексредство для терапии генетического заболевания у детей до 12 лет, в этом же году препарат одобрили в Канаде для терапии гемофилии A у пациентов старше 12 лет и взрослых, в 2018 году Аденовейт был рекомендован к применению для терапии генетического заболевания у детей до 12 лет.

Оптовая стоимость препарата в Америке составляет от $1,98 за единицу товара, в одной упаковке содержится 30 или же 90 единиц лексредства. Тем не менее фактическая цена, уплаченная пациентами, будет отличаться в зависимости от их страхового покрытия.

В 2018 году Европейское агентство лекарственных средств также одобрило препарат. В 2019 году разрешение на применение лексредства выдали в Японии, также Аденовейт разрешен к применению в Исландии, Норвегии, Швейцарии и других странах.

В России в перечень «14 ВЗН» на 2021 год вошли эмицизумаб (Гемлибра от Roche) и симоктоког альфа (Нувик от Octapharma), применяемые при гемофилии.

В конце июня 2021 года Takeda получила в России регистрационное удостоверение на препарат Гэттестив (тедуглутид) – первое в мире лексредство, одобренное для лечения пациентов с синдромом короткой кишки (СКК) с кишечной недостаточностью в возрасте от 1 года и старше.

В начале июня СКК был включен в перечень заболеваний, терапию которых будет финансировать фонд «Круг добра». Организация будет закупать тедуглутид.