Merck&Co отказалась от еще одного исследования препарата bintrafusp alfa

Фармкомпания Merck&Co (MSD за пределами США и Канады) решила прекратить участие в исследовании фазы II по оценке бинтрафусп альфы (bintrafusp alfa) в сочетании с гемцитабином и цисплатином как потенциального средства лечения пациентов с местнораспространенным или метастатическим раком желчных путей (BTC), сообщает FirstWordPharma.

В Merck&Co отметили, что решение о выходе из исследования INTR@PID BTC 055 было принято после обзора независимого комитета по мониторингу данных, указывающего, что достижение основной цели исследования по выживаемости пациентов маловероятно.

Merck&Co разрабатывала bintrafusp alfa в партнерстве с GlaxoSmithKline. В феврале 2019 года компании заключили соглашение о партнерстве, предусматривающее, что Merck может получить $4,2 млрд в случае успешных испытаний препарата-кандидата.

За несколько месяцев до этого Merck&Co прекратила исследование фазы III INTR@PID Lung 037, в котором бинтрафусп альфа тестировался как средство первой линии для лечения немелкоклеточного рака легкого на стадии IV у пациентов с высокой экспрессией PD-L1.

gxpnews