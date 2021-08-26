Росстат сообщил о росте выпуска лекарств в России почти на 20% в I полугодии 2021 года

За семь месяцев этого года в России вырос выпуск лекарственных препаратов, почти на 20% превысив показатели аналогичного периода 2020 года. В июле 2021 года также увеличилось производство вакцин, фармацевтических субстанций и перевязочных материалов.

В январе—июле 2021 года в России производство препаратов увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте Росстата. При этом выпуск сложной электронной продукции медицинского назначения за семь месяцев этого года снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители выпустили такую продукцию на 15,1 млрд руб.

Всего изготовлено лекарств на 41,2 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в июле прошлого года, но на 2,2% меньше, чем в июне 2021 года. Также выпущено 1,5 млрд доз сывороток и вакцин — на 13,% больше, чем в июле 2020 года, и на 60,7% больше, чем в июне 2021 года. Выпуск в ампулах составил 552 тыс. штук: это на 98,5% больше, чем в июле 2020 года, но на 29,5% меньше, чем в июне 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций в июле текущего года выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июнем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 37,6%.

Выпуск провитаминов, витаминов и их производных составил 37,7 т, что на 24,8% меньше, чем в июле 2020 года, и на 29,7% меньше, чем в июне этого года. Производство антибиотиков уменьшилось по сравнению с июлем 2020 года на 11,3% и выросло на 3,4% по сравнению с июнем текущего года, составив 60,6 т.

Также выпущено 24 млн упаковок перевязочных материалов, в том числе пропитанных или покрытых лекарствами. Это на 4,4% больше, чем в июле 2020 года, и на 2,3% больше, чем в июне 2021 года. Кроме того, в России выпустили 7,5 млн упаковок клейких перевязочных материалов, что на 53,7% больше, чем в июле прошлого года, но на 59,0% меньше, чем в июне этого года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июле 2021 года выпущено на 2,7 млрд руб., что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 22,7% меньше, чем в июне 2021 года.

Григорий Дубов

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