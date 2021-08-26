РФПИ заявил об одобрении «Спутника V» в Индонезии

Индонезия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования. Она стала 70-й страной, которая зарегистрировала отечественный препарат.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении для экстренного использования вакцины «Спутник V» в Индонезии.

Это 70-я страна, которая зарегистрировала препарат. Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек — более 50% населения Земли.

«Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Сейчас она применяется для массовой вакцинации граждан, в том числе пожилых. В ближайшее время разработчики рассчитывают зарегистрировать ее для применения у подростков.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что «Спутник V» эффективен против штамма коронавируса «Дельта» на уровне 83%, а тяжелое течение болезни препарат предотвращает на 95%.

Елена Сидорова

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