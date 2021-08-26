«Гематек» построит завод медизделий в Тверской области

Компания «Гематек» планирует создать в Тверской области предприятие по выпуску медизделий. Предполагается, что новое производство привлечет инвестиции в размере порядка 3 млрд руб.

В Тверской области планируют построить завод по выпуску медицинских изделий. Компания «Гематек» (B. Braun, Германия) приобрела на территории промышленной зоны «Лазурная» участок, сообщает пресс-служба областной администрации. Новое производство привлечет инвестиции в 3 млрд руб. Начало реализации проекта запланировано на 2022 год.

Договоренность о реализации проекта была достигнута в мае 2019 года. Было принято решение о строительстве производственно-логистического комплекса с поэтапным вводом производства медизделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции на территории города Твери.

Компания B. Braun Melsungen AG в 2008 году приобрела у группы «ИФД КапиталЪ» в Твери завод по производству инфузионных растворов, принадлежавший ранее ООО «Гематек», став, таким образом, производителем собственной фармацевтической продукции в России. В 2012 году запущена новая производственная линия. Производственная мощность предприятия — 38 млн флаконов в год.

Фото: bbraun.ru

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