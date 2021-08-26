Депутат предложил лечить животных лекарствами для людей

В России предлагают ввести упрощенную процедуру госрегистрации лекарств для ветеринарного применения, которые прошли необходимые исследования. С инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его мнению, животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, а процессы их лечения сопоставимы.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработал и направил в правительство законопроект об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Законопроект предлагает установить упрощенную процедуру госрегистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, которые прошли необходимые исследования, а также зарегистрированы в РФ в качестве лекарственных средств для медицинского применения. Так, поясняет Бурматов, применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два — для медицинского и ветеринарного применения.

«Данные реестры ведутся разными государственными органами. Соответственно, чтобы ветеринарная клиника или ветеринарный врач могли применять какой-либо медицинский препарат для лечения домашних животных, этот препарат должен быть внесен в реестр лекарственных средств для ветеринарного применения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится всего около 2 тыс. позиций, в то время как в госреестре лекарств для людей — более 18 тыс. Между тем, как отмечает Бурматов, животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процессы их лечения сопоставимы. В частности, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что «Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных.

В начале апреля «ФВ» писал, что ассоциация «СоюзФарма» разработала поправки в законодательство по расширению фармацевтической деятельности. Предлагается разрешить аптекам продавать лекарственные средства для ветеринарного применения.

Елена Сидорова

pharmvestnik