Eli Lilly и Lycia планируют разработать биодеструкторы для лечения раковых заболеваний

Eli Lilly подписала договор о разработке и исследовании лекарственных средств на основе платформы компании Lycia Therapeutics. Производители будут использовать инновационную технологию деградации белков с помощью лизосом-нацеленных химер LYTAC.

Фармацевтический производитель Eli Lilly и биотехнологическая компания Lycia Therapeutics заключили соглашение о проведении исследований и лицензировании. Совместно они займутся разработкой таргетных терапий от различных типов рака и аутоиммунных заболеваний с использованием новой технологии разрушения белка. Об этом сообщается на официальном сайте Eli Lilly.

Согласно договору, Eli Lilly внесет авансовый платеж в размере 35 млн долл. Также Lycia будет иметь право на потенциальные промежуточные платежи в размере 1,6 млрд долл. по мере разработки и реализации продукции и многоуровневые роялти.

В рамках сотрудничества компании будут использовать платформу LYTAC, принадлежащую Lycia, для создания новых биодеструкторов, т.е. разрушителей белка клеток. LYTAC — это сокращение, которым обозначают химеры, нацеленные на лизосомы. Они вызывают деградацию внеклеточных и мембраносвязанных белков, становящихся причиной опухолевых и аутоиммунных заболеваний. Eli Lilly будет отвечать за доклиническую и клиническую разработку кандидатных препаратов и получит эксклюзивные права на продажу лекарственных средств.

Владимир Заболотских

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