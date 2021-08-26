Минздрав возобновил обращение трех препаратов индийской компании «Ауробиндо Фарма»

Минздрав с 23 августа возобновил обращение препаратов «Абакавир», «Диданозин» и «Зидовудин» производства «Ауробиндо Фарма». Решение о приостановлении их оборота было принято в апреле 2020 года.

Минздрав России на основании писем Росздравнадзора возобновил обращение препаратов «Абакавир», «Диданозин» и «Зидовудин», которое было приостановлено в апреле 2020 года.

Производитель препаратов — индийская фаркомпания «Ауробиндо Фарма Лтд».

«Абакавир», таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг (Регистрационное удостоверение: ЛП-003447 от 04.02.2016 г.)

«Диданозин», капсулы кишечнорастворимые, 250 мг, 400 мг ( Регистрационное удостоверение: ЛП-001982 от 24.01.2013 г.)

«Зидовудин», таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг (Регистрационное удостоверение: ЛП-000207 от 14.02.2011 г.)

Елена Сидорова

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