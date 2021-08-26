Лариса Прокопьева попала в список Forbes «25 богатейших женщин России»

Глава компании «Эвалар» Лариса Прокопьева впервые попала в рейтинг 25 российских женщин-миллионеров от Forbes. Ее состояние оценивается в 250 млн долл.

Forbes опубликовал рейтинг «25 богатейших женщин России». Впервые в него попала владелица компании «Эвалар» и ее семья. Лариса Прокопьева расположилась на 24 месте. Ее состояние оценивается в 250 млн долл. По итогам 2020 года выручка компании «Эвалар» превысила 10 млрд руб., а чистая прибыль составила 4,5 млрд руб.

Самой богатой женщиной России признана основатель и собственник крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бокальчук. Ее состояние — 1,3 млрд долл.

В ближайшее время Wildberries, как и другие маркетплейсы, может заинтересоваться фармрозницей через онлайн-доставку лекарств.

В списке Forbes в основном присутствуют представители нефтяного и инвестиционного бизнеса.

Для определения состояния богатейших женщин учитывается стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании данных об объемах продаж, прибыли, собственном капитале, проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующими на бирже или в недавнем прошлом ставшими объектом сделок купли-продажи.

«Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность бизнесменов по принципу «как минимум не дешевле», — подчеркивают авторы рейтинга.

В этом рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года.

pharmvestnik