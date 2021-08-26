Суд оправдал обвиненные в создании крупного картеля фармкомпании

Ростовскому УФАС не удалось доказать наличие картельного соглашения между поставщиками лекарств и медицинских изделий ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация». Все суды сочли доказательную базу по делу неубедительной.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ростовского УФАС. Антимонопольный орган выступал ответчиком в деле о картеле на фармацевтическом рынке. Поначалу суды признавали его правоту, но кассационная инстанция вернула дело на повторное рассмотрение, после чего чаша весов Фемиды склонилась в сторону фармкомпаний, следует из отметки в деле в системе «Мой арбитр» от 24 августа.

ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» обвинили в создании картеля активисты движения «За честные закупки». Дело поручили ростовскому УФАС. Терорган признал фирмы виновными в картеле ради поддержания цен на 29 торгах. В августе 2019 года управление оштрафовало «Фармцентр» в размере 10,1 млн руб., ООО «Фармсервис» и «Кубаньфармация» — по 49,6 млн руб., ООО «Севастопольфармация» — 4,7 млн руб.

Поставщики обратились в суд с требованием признать незаконным решение УФАС и проиграли. Перелом в деле произошел в ноябре 2020 года, при рассмотрении кассационной жалобы.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратил внимание на то, что в спорных торгах принимали участие и другие компании, имелась конкуренция. Суды не дали оценку этим обстоятельствам, соответственно, дело необходимо было рассмотреть заново.

УФАС подало апелляционную жалобу, но проиграло. Все четыре организации приняли участие только в четырех аукционах, а не 29, говорится в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июня этого года. Доказательств, подтверждающих использование идентичных ip-адресов, в дело не предоставлено, а диск, на котором они якобы находились, не открывается.

Дальше больше — в сумму штрафа «Севастопольфармации» включили и торги с НМЦК 32,8 млн руб., к которым компанию даже не допустили. Что касается переписки, которая велась между сотрудниками некоторых из этих компаний, то она не касалась торгов.

Не любое соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами может (даже теоретически) повлечь ограничение конкуренции и, соответственно, подлежать квалификации в качестве картеля, подчеркивается в постановлении.

Наконец, акт проверки не был направлен УФАС сторонам (отсутствовал в материалах антимонопольного дела), что «свидетельствует о небрежном формировании дела и нарушении в антимонопольном органе прав и законных интересов заявителей».

УФАС обжаловало вердикт в кассационной инстанции, но безрезультатно. 24 августа Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе постановление, вынесенное в пользу фармкомпаний.

Екатерина Погонцева

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