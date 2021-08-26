Philips локализовал производство МРТ на базе «Амико» Суд оправдал обвиненные в создании крупного картеля фармкомпании » Компания «Катрен» сохранила второе место в рейтинге крупнейших российских фармдистрибьюторов Агентство DSM Group составило рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2021 года. В рейтинге «ТОП-25 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, I полугодие 2021 г.» АО НПК «Катрен» занимает второе место, продемонстрировав при этом наибольший прирост товарооборота среди тройки лидеров рынка. Объем валового товарооборота компании за I полугодие составил 118,09 млрд. руб. ТОП-25 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, I полугодие 2021 г. Доля рынка, которую занимает АО НПК «Катрен» в I полугодии 2021 г., составила12,5%. В аптечном сегменте «Катрен» также продолжает занимать второе место и имеет долю 21%. ТОП-10 дистрибьюторов по сегментам Материал партнера: АО НПК «Катрен» pharmvestnik